Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

Trabzonspor Kulübü, teknik direktörü Fatih Tekke ve ekibinin maaşının yıllık 90 milyon lira olarak revize edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon lira olarak yıllık net 90 milyon lira garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir."