Trabzonspor'dan Eski Yöneticilere 'TS Black Card' Daveti

Trabzonspor Kulübü, geçmişte kulübe değer katmış eski yöneticilere, 'TS Black Card' kampanyasına destek olmaları için çağrıda bulundu. Kulüp, kampanyanın yalnızca bir kart projesi olmadığını, aynı zamanda Trabzonspor'un geleceğine yönelik bir dayanışma köprüsü olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Kulübü, eski yöneticilerini "TS Black Card" kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un tarihine yön vermiş, alın teri, emeği ve vizyonuyla kulübe değer katan eski yöneticilerinden bugün bir kez daha yanlarında olması istendi.

"TS Black Card" kampanyasının, yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor'un geleceğine uzanan güçlü bir dayanışma köprüsü olduğu işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu köprü, sizlerin geçmişte olduğu gibi bugün de göstereceği destekle daha da sağlamlaşacaktır. Bu kampanyada önemli olan, alınan kart sayısı değil, bu armaya, bu renklere ve bu şehre duyulan sadakat ve vefadır. Bir kart alan da, yüz kart alan da aynıdır. Hedefimiz, 10 bin rakamına hep birlikte ulaşmak. Bu hedefe ulaşmamızda, Trabzonspor'un geçmişinde iz bırakmış değerli yöneticilerimizin desteği, bizim için çok büyük bir anlam taşımaktadır. Gelin, geçmişte omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi bugün de sürdürelim, bordo-mavi sevdamızı, gelecek nesillere daha güçlü bir miras olarak bırakalım."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
