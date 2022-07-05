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Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu

İhlas Haber Ajansı - Gökmen Şahin - Spor
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- Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı.

- Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu

TRABZON - Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un, yeni sezonda giyeceği formalar için hazırladığı eğlenceli video büyük beğeni topladı. Videoda, bordo-mavililerin yıldız oyuncuları Marek Hamsik ve Abdulkadir Ömür de yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor

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