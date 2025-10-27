Haberler

Trabzonspor'dan Dolandırıcılık Uyarısı: Telefonla Loca Satışı Yok!

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, yöneticilerin adını ve fotoğraflarını kullanarak telefonla loca satışı yaptığı iddiasıyla taraftarlarını uyardı. Kulüp, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, telefonla loca satışının kesinlikle olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, kulübün adını ve yöneticilerin fotoğraflarını kullanarak, telefon yoluyla loca satışı yapıldığı ve taraftarlardan para talep edildiği yönünde ihbarlar geldiği ifade edildi.

Olayla ilgili yöneticilerin isimlerini kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan ile Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın yapay zeka ile oluşturulmuş ses kayıtları ve yönetim kurulu üyelerimizin fotoğrafları kullanılarak loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bir kez daha önemle vurgulamak isteriz ki kulübümüz hiçbir şekilde telefonla, bireysel aramalarla veya mesaj yoluyla loca satışı gerçekleştirmemektedir. Taraftarlarımızdan, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
