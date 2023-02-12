Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı Spor Haberleri Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı. Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı: "İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz." Kaynak: AA / Spor Kahramanmaraş Trabzonspor Spor Haberler

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