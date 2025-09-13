Trabzonspor'dan Danylo Sikan Açıklaması
Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Danylo Sikan'ın, sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi yaşadığını ve Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacağını duyurdu.
Trabzonspor : "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor