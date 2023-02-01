Fırtına, Antalya'yı da vurdu! Çılgın seri 36 maça çıktı

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Trezeguet ve Naci Ünüvar kaydetti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu galibiyetle iç sahadaki namağlup serisini 36 maça çıkardı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynandı. Mücadelede Mete Kalkavan görev aldı. Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve hanesine 3 puan yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde puanını 38 yaparken, Antalyaspor 21 puanda kaldı.

PERDEYİ TREZEGUET AÇTI

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet ve 90+4'de Naci Ünüvar kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini de 36 maça çıkardı.

FIRTINA PUANINI 38 YAPTI

Geçtiğimiz haftaki yenilgisinin ardından bu galibiyetle taraftarına kendisini affettiren Trabzonspor, puanını 38'e çıkarmayı başardı. Antalyaspor ise 6 maçlık aradan sonra geçen haftaki galibiyetin moraliyle çıktığı Trabzon deplasmanında mağlubiyet alarak 21 puanda kaldı ve 1 maçı eksik şekilde düşme potasının hemen üzerinde yer aldı.