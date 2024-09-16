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Trabzonspor'dan Cihan Çanak'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çanak'ın Beşiktaş ile oynanan maçta kafa darbesi sonucu beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi, ancak hastanede yapılan muayenelerde ciddi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzonspor Beşiktaş Futbol Sağlık Spor

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