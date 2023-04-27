Trabzonspor'dan Bruno Peres'e teşekkür plaketi

Trabzonspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunda katılan Bruno Peres ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından teşekkür plaketi verildi. Brezilyalı futbolcuya plaketi Asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti. Kafkas, plaket takdiminin ardından Peres'e takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti. - TRABZON