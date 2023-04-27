Trabzonspor'dan Bruno Peres'e teşekkür plaketi
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Trabzonspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.
Trabzonspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Bruno Peres'e teşekkür plaketi verdi.
Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunda katılan Bruno Peres ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından teşekkür plaketi verildi. Brezilyalı futbolcuya plaketi Asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti. Kafkas, plaket takdiminin ardından Peres'e takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor