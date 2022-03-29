Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler

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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AA - Gazi Nogay - Spor
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Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın sağ ayak bileğinde ikinci derece yaralanma tespit edildi.

Trabzonsporlu futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın sağ ayak bileğinde ikinci derece yaralanma tespit edildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Gazi Nogay - Spor

Hakan Çelik, Spor, Haberler

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