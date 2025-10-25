Haberler

Trabzonspor'dan 4 Maçlık Galibiyet Serisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, son 4 maçında 4 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu seri, Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisine yaklaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, ligin 9. haftasında da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık seri yapan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Ligde puanını 23'e yükselten Trabzonspor, maç fazlasıyla gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü.

Şampiyonluk sezonunda 5 maçlık seri

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Augusto'dan 5. gol

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncu Augusto, ligdeki 5. golüne ulaştı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Augusto, ligdeki son 4 maçta rakip fileleri havalandırarak takımına önemli katkı yaptı.

Bordo-mavili ekibin maçtaki 2. golünü kaydeden 19 yaşındaki Oulai ise Trabzonspor'da ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

-Maç sonunda kutlama

Trabzonspor, maç sonrasında galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Bordo-mavili futbolular, takım halinde tribünleri dolaşarak taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.