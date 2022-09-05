Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı

Spor Haberleri

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı imzaladı

Trabzonspor, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'dan 3 yıl önce Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, eski takımına geri döndü. Tecrübeli futbolcu bordo mavili kulüple 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. Yazıcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title