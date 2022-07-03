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Trabzonspor'da yurt dışı kampı yarın başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'da yurt dışı kampı yarın başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yurt dışı kampı yarın başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yurt dışı kampı yarın başlıyor. Bordo-mavililer yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya yarın hareket edecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü. 4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj Gora kentinde sürdürecek olan bordo-mavililer iki günlük iznin ardından yurt dışı kampının ikinci etabını Avusturya'da 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi yurt dışında yapacağı hazırlık kampı ve maçlarının ardından DG Sivasspor ile 30 Temmuz'da oynayacağı Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

Trabzonspor, yarın Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 11.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket edecek. Bordo-mavililer daha sonra buradan kamp yapacakları, Kranj kentine hareket edecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

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