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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olan günün ilk idmanında oyuncular, ısınma koşularının ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bordo-mavili ekipte oyuncuların bir bölümü de sağlık kontrolünden geçti.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Ali Yılmaz Futbol Spor Haberler

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