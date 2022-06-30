Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olan günün ilk idmanında oyuncular, ısınma koşularının ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çabukluk, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bordo-mavili ekipte oyuncuların bir bölümü de sağlık kontrolünden geçti. AA / Selçuk Kılıç - Spor Trabzonspor Ali Yılmaz Futbol Spor Haberler

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