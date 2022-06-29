Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Selçuk Kılıç - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı ve ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet, denge ve core çalışmaları yapıldı.

Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Trabzonspor'da Hamsik'in ardından geçen sezon kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Stefano Denswil de Trabzon'a geldi. Saha kenarında teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşen Hollandalı oyuncu, takımla çalışmalara başlayacak.

Bu arada, bordo-mavili futbolcuların bir bölümü sağlık kontrollerinden geçti.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Ali Yılmaz Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title