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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda yapılan basına kapalı antrenmanda, ısınma ve denge core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada teknik ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Futbolcuların bir bölümü ise Medical Park Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

Hamsik, antrenmanda

Trabzonspor'da yabancı oyunculardan şu ana dek sadece Marek Hamsik, antrenmanlarda yer alıyor.

Slovak futbolcu, az sayıda oyuncuyla antrenmanlara başlayan bordo-mavili takımın çalışmasına ilk idmandan itibaren katılıyor.

Trabzonspor'da milli oyuncuların, Slovenya'da 4 Temmuz'da başlayacak kampla çalışmalara katılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, bu akşamki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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