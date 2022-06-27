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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yaparak çalışmalarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan çalışmada, az sayıda oyuncu yer aldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda mobilizasyon, denge, pas, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bordo-mavililer, kendi tesislerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı kampının ilk etabını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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