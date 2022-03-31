Trabzonspor'da Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi - Haberler

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Trabzonspor'da Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Anders Trondsen'in İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibinde Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında oynayan Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlıkları bulunuyor. Sol bekte değerlendirilen Trondsen de sezonun geride kalan bölümünde takımdan ayrı kalacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor, Barcelona, İspanya, Spor, Haberler

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