Haberler

Trabzonspor'da ikinci yarı planı İstanbul'da şekillendi

Trabzonspor'da ikinci yarı planı İstanbul'da şekillendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmaları ve sezon planlaması üzerine İstanbul'da kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'da devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları, teknik ve idari planlamalar masaya yatırıldı. Başkan Ertuğrul Doğan ile yönetim ve teknik heyet, izlenecek yol haritası üzerine İstanbul'da kapsamlı değerlendirmede bulundu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke, bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesinde teknik ve idari planlamalar ele alınırken, devam eden transfer süreci masaya yatırıldı. Bordo-mavili ekibin hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritası ve strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul'da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Çanakkale'de kar vaadiyle para ve altın toplayan kuyumcu ve oğlu sırra kadem bastı

Bir şehrimiz ayakta! Altınları topladı, ortadan kayboldu
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim