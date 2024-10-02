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Trabzonspor'da Stefano Denswil Sakatlandı

Trabzonspor'da Stefano Denswil Sakatlandı
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Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan oyuncusu Stefano Denswil'in sol üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Kurulu, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

TRABZONSPOR, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Stefano Denswil'in sol üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili takımın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden Stefano Denswil'in son durumuna ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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