Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarıyla ilgili açıklama - Haberler

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Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarıyla ilgili açıklama

AA - Gazi Nogay - Spor
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Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Serkan Asan'ın menisküsünden ameliyat edildiği, Abdülkadir Ömür'de ise birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay ile oynadığı maçta sakatlanan Serkan Asan'ın menisküsünden ameliyat edildiği, Abdülkadir Ömür'de ise birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

İki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bordo-mavililerin internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan, bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün de çekilen MR'ında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.

AA / Gazi Nogay - Spor

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