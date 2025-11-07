Haberler

Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: İki Oyuncu Daha Ara

Güncelleme:
Trabzonspor'un savunmasında büyük sorunlar yaşanıyor. Savic'in ardından Arseniy Batagov ve Sedat Saatçi'nin de sakatlandığı bildirildi. Sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, her iki oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un savunması nazara geldi. Bordo-mavililerde Savic'in ardından Batagov ve Sedat Saatçi de sakatlandı.

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarıyla ilgili, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" açıklamasını yaptı. - TRABZON


