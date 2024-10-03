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Trabzonspor'da Sakatlık Krizi Devam Ediyor

Trabzonspor'da Sakatlık Krizi Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'de galibiyetle tanışan Trabzonspor'da 9 oyuncu sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreç için çözüm arayışında.

Trendyol Süper Lig'de haftalar sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor'da, 9 oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışmıştı. Bordo-mavili takımda üst üste yaşanan sakatlıklar ise moralleri bozdu. Trabzon ekibinde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlık yaşadı.

Sakatlıklar Güneş'i düşündürüyor

Trabzonspor'daki sakatlıklar, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Kritik haftalarda gelen bu sakatlıkların, kadro derinliği açısından taktiksel seçenekleri kısıtlaması Güneş'in oyun planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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