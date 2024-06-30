Trabzonspor'da Nwakaeme'ye coşkulu karşılama

Nurgül GÜNAYDIN - Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Trabzonspor'a 2 yıl aradan sonra yeniden dönen Anthony Nwakaeme, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi. Taraftarlarca coşkuyla karşılanan Nwakaeme, "Her şeyi çok özledim. Çok mutlyum" dedi.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonu sonunda takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'a takımına transfer olan Nijeryalı oyuncu, 2 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyecek. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı giriş yapan Trabzonspor'da, 2 yıl aradan sonra yeniden anlaşmaya varılan 35 yaşındaki hücum oyuncusu Tony Nwakaeme, özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavililerin Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'dan renklerine yeniden kattığı Nijeryalı futbolcuyu, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Nijeryalı oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili 9 numaralı formayla taraftarlara 3'lü çektirdi. Çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı oyuncu kendisine yapılan karşılama sırasında zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Yeniden bordo-mavili formayı giyecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Nwakaeme, "Çok mutluyum. Dışarıyı henüz görmedim ama Trabzon'un nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Ufak bir hastalığım var; nezleyim. Onların sevgisine karşılık vereceğim. Taraftarın nasıl takip ettiklerini gördüm. Çok mesaj ve yorum alıyorum. Her birine çok teşekkür ediyorum, bu sevgilerinden ötürü. Instagrama eklediğim video sırasında anlaşmamız tamamlanmıştı. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kolay bir süreç oldu. Her şeyi çok özledim. Taraftarın desteğini çok özledim. Kutlamalar ve taraftarı çok özledim. Onuachu'yla konuştum. Çok mutlu olduğunu ve burada güzel bir dönem geçirdiğini bana söyledi" diye konuştu.

Açıklama sonrası Nwakaeme kendisini bekleyen araca binerek, tesislere hareket etti.

145 MAÇTA 47 GOL ATMIŞTI

Nwakaeme, bordo-mavili takımda 2018-2022 arasında forma giydiği 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandırmış, 40 da asiste imza atmıştı. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı. Al-Fayha ile toplam 55 maça çıkan Nwakaeme, 15 gol ve 8 asistlik skor katkısı yapmıştı. Nwakaeme, 2022'de Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al-Fayha'ya transfer olmuştu.