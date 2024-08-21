Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmesi üzerine UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.