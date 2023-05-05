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Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

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