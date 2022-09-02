Trabzonspor'da Masouras belirsizliği

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinin tamamlanmasının ardından gözler Georgias Masouras transferi için Yunanistan'a çevrildi.

Trabzonspor, Masouras'ı UEFA Avrupa Ligi maçlarına yetiştirmek isterken, oyuncunun bonservisi konusunda Olympiacos kulübüyle kesin anlaşma henüz sağlanamadı.

Çalışmalarını dört koldan sürdüren Trabzonspor, diğer yandan ise Artem Dovbyk'i transfer etmek için oyuncunun kulübü SC Dnipro ile temasını da sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün ismi, Ukraynalı santrforun dışında Roma'da oynayan santrfor Eldor Shomurodov ile de anılıyor.