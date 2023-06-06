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Trabzonspor'da Marek Hamsik'e sürpriz hediye

Trabzonspor'da Marek Hamsik'e sürpriz hediye

Spor Haberleri

Trabzonspor'da futbol kariyerini noktalama kararı alan Slovak yıldız Marek Hamsik'e formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi.

Trabzonspor'da futbol kariyerini noktalama kararı alan Slovak yıldız Marek Hamsik'e formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, karşılaşma için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilenin kaldığı otelde futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik'e sürpriz bir hediye takdim edildi. Futbolcular, teknik heyet ve idari personel tarafından Marek Hamsik'e formalarını giydiği takımlardaki fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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