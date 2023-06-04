Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trabzonspor'da Lazar Markovic erken ayrıldı

Trabzonspor'da Lazar Markovic erken ayrıldı

Spor Haberleri

Trabzonspor'un devre arasında Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, ailevi sorunları nedeniyle sözleşmesi bitmeden takımdan ayrıldı. Markovic'in sözleşmesi teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmemesi nedeniyle uzatılmadı.

Trabzonspor'un devre arasında Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle sözleşmesi bitmeden takımdan ayrıldı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminde, Edin Visca'ya alternatif olarak Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic'in sözleşmesi, teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmemesi nedeniyle uzatılmadı.

ERKEN VEDA ETTİ

Ligin son haftasında bordo mavili takıma veda eden Sırp oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak ayrılığı duyurdu. Ailevi sorunlarını gerekçe gösterip veda eden Markovic, "'Kişisel ailevi sorunlarımdan dolayı sezonu birkaç gün erken bitirmek zorunda kaldım. Trabzonspor'un tüm oyuncularına, taraftarlarına ve çalışanlarına gelecekte bol şans diliyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Lazar Markovic Nenad Bjelica Gaziantep FK Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title