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Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi

Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi

Spor Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Konyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.00'de idman yapan bordo mavililer, ilk olarak dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam antrenman, yarı alanda çift kale maç ile tamamlandı.Karadeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Konyaspor Spor Haberler

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