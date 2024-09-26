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Trabzonspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları 7 Eksikle Devam Ediyor

Trabzonspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları 7 Eksikle Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenmanlarına eksik futbolcularla devam ediyor. Takım, hazırlıklarını pazar gününe kadar sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü.

Şenol Güneş, yönetiminde yapılan antrenmanla Trabzonspor, pazar günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde bordo-mavililer ilk bölümde salonda çalıştı. Sonrasında koordinasyon çalışması yapıldı.

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak ve Serkan Asan antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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