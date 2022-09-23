Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Spor Haberleri Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Kayserispor Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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