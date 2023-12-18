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Trabzonspor'da Kasım Ayının Futbolcusu Paul Onuachu Seçildi

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Trabzonspor'un Resmi Fan Token partneri Socios.com ile yapılan oylamada, Kasım ayının en iyi performans gösteren futbolcusu Paul Onuachu seçildi. Onuachu, bu sezon 11 maçta 7 gol attı ve takıma önemli katkı sağladı.

Trabzonspor'da Kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi. Onuachu, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 kez gol attı.

Trabzonspor, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor. Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi. Onuachu, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 kez gol attı.

Kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarların oyuyla ayın oyuncusu seçildi. Oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Oyuncuya kendisi için hazırlanan özel plaketini, dün antrenman öncesinde takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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