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Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan taktik idmanıyla tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan taktik idmanıyla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de çalışan bordo mavililer, müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de karşılaşacak.


- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Fatih Karagümrük Trabzonspor Spor Spor Haberler

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