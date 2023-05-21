Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan taktik idmanıyla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de çalışan bordo mavililer, müsabaka öncesi taktik çalışması yaptı.