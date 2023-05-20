Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan tek idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yapılan tek idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı.Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title