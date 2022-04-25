Trabzonspor'da izin günü

Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdüren ve 35. haftada şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da futbolcular, günü izinli geçirecek.

Bordo-mavililer, 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak oyuncular, akşam saatlerinde zorlu karşılaşma öncesi ilk çalışmasını yapacak.

Son antrenman Akyazı'da

Trabzonspor'un, Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanı Medical Park Stadı'nda yapmayı planladığı öğrenildi.

Karadeniz ekibinin, şampiyonluğu garantileme fırsatı olduğu haftada son çalışmasını cuma günü taraftara açık bir şekilde kendi stadında gerçekleştireceği belirtildi.