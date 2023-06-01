Trabzonspor'da Hamsik için veda pastası

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için veda pastası kesildi. 7 oyuncu idmanda yer almadı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda, futbolu bırakma kararı alan takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik için veda pastası da kesildi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Marek Hamsik'in basın açıklaması sonrası saat 11.00'de yapılan idmanda, oyuncuların yüksek enerjisi dikkat çekti.

Antrenman sonunda, futbol kariyerine son verme kararı alan Marek Hamsik, gazetecilerin aldığı veda pastasını kesti. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.