Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı - Haberler

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Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra sahasında Beşiktaş ile 1-1, dış sahada Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin son 4 haftasında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, 9 puan kaybetti.

Ligde puanını 73'e çıkartarak liderliğini sürdüren bordo-mavililer, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 14'e çıkardı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise zorlu Trabzon deplasmanında aldığı 1 puanla puanını 47'ye yükseltti.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Haberler

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