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Trabzonspor'da Folcarelli Sakatlandı

Trabzonspor'da Folcarelli Sakatlandı
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Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

TRABZONSPOR'da Folcarelli'nin Adana Demirspor ile oynanan maçta sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin Adana Demirspor ile oynanan maçta sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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