Trabzonspor'da Flavio'nun transfer durumu belirsiz

Trabzonspor'un Slovenya kampında bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, transfer görüşmesi için kamptan ayrıldı. Durumun 1-2 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'dan sürdüren Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, kamptan ayrıldı.

Bordo-mavili takımın sabahki çalışmasında yer almayan oyuncunun transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığı ve durumun 1-2 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al Taawoun takımında kiralık olarak forma giyen Flavio'nun dün akşam kamptan ayrıldığı, yine Suudi Arabistan'a transferinin gündemde olduğu ifade edildi.