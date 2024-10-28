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Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Gergin Bekleyiş

Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Gergin Bekleyiş
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in alacağı kararlar merakla bekleniyor. Takım, geride kalan Göztepe maçındaki yenilgi sonrası moral bulmaya çalışıyor.

Trabzonspor'da, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde sessiz ve gergin bir bekleyiş hakim. Zorlu müsabaka öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş'in alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Göztepe karşısında 2-1'lik yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi derin bir sessizlik yaşanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, mağlubiyet sonrası, 'Kararlar alacağız' demesinin ardından gözler tecrübeli çalıştırıcıya çevrildi. Morallerin bozuk olduğu bordo-mavili kulüpte, yönetim kurulu ise Güneş'in alacağı kararlar üzerine hareket edecek.

Radikal karalar kapıda

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, göreve gelişinin ardından yaptığı çalışmaların karşılığını alamamanın da moral bozukluğunu yaşıyor. Beklenen çıkışı gösteremeyen Karadeniz ekibinde, Fenerbahçe öncesi radikal kararlar alınması bekleniyor. Güneş, zorlu süreçte takımın birliğini canlandırmayı hedefliyor.

Güneş, Fenerbahçe karşısına diri bir Trabzonspor çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir yandan takım içinde yaşanan sorunlara çözüm bulmaya çalışırken, bir yandan ise Fenerbahçe karşısına diri bir takım çıkarmak için çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın moralini ve motivasyonunu artırmak için oyuncularla bireysel görüşmeler yapacak, Fenerbahçe derbisine odaklanılmasını isteyerek, oyuncuların bireysel performanslarına yönelik yol haritası sunacak. Camianın beklentilerini oyuncularına tekrar anlatacak olan Güneş, sorumluluktan kaçmamalarını isteyecek.

Revizyon olacak

Bordo-mavili teknik adam, Fenerbahçe maçı öncesinde revizyona gidecek. 72 yaşındaki teknik direktör, oyuncuları performanslarını artırmaları için teşvik edecek. Performansı düşük veya disiplinsiz davranışlar gösteren oyuncuları bekleterek cezalandırmayı düşünen Güneş, sahaya çıkacak futbolcusunu Trabzonspor'un formasını hak ettiğine inandırarak en iyi performansı almaya çalışacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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