Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor Haberleri
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, takımdan ayrı çalıştı.
Dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti.
Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor