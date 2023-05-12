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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, takımdan ayrı çalıştı.

Dar alanda pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti.

Bordo-mavililer, akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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