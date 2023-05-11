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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, aerobik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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