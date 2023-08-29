Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Elmalı'nın sol kalçasında kas yaralanması, Teklic'in ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuyla ilgili, "Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi. - TRABZON