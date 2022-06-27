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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldı

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde olmayacak.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Egemen Korkmaz ile ayrılığı duyurdu.

Kulübün mesajında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın parçası olurlar. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadelerine yer verildi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Egemen Korkmaz Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

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