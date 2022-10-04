Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu, 19 Ekim'de yapılacak Spor Haberleri Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek. Trabzonspor'da 52. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan genel kurul toplantısının 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde düzenleneceği belirtildi. Toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı kaydedildi. Spor Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum Trabzonspor Spor Haberler

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