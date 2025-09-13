Haberler

Trabzonspor'da Danylo Sikan Fenerbahçe Maçında Yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Danylo Sikan, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Sikan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcu Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

