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Trabzonspor'da Cihan Çanak'ın Sağlık Durumu Açıklandı

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Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Cihan Çanak'ın hastanede yapılan muayene sonuçlarını paylaştı. İlk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

TRABZONSPOR, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyun alanını sedye ile terk eden Cihan Çanak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Cihan Çanak'ın sağlık durumu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Beşiktaş

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