Trabzonspor'da buruk bayram

Trabzonspor, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup olarak 6 ayı geçen deplasman şanssızlığını kıramadı. Ramazan Bayramı'na buruk giren bordo mavililer, bayramın bitimiyle topbaşı yapacak. Karadeniz ekibinin yeni hocası Nenad Bjelica, lig bitmeden takımın kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Ramazan Bayramı'nda taraftarlarına 3 puan hediye etmek isteyen bordo mavililer, ligin 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 farklı mağlup olarak hüsran yaşadı. Bordo mavililer, aldığı bu sonuçla ligdeki galibiyet özlemini 5 maça çıkararak bayram tatiline buruk girdi. Son olarak Orhan Ak'ın hocalık döneminde evinde oynadığı rakibi Adana Demirspor'u yenen Karadeniz ekibi, 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabildi.

?Trabzonspor'da 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden bu yana ara verilen bayramlaşma törenleri, bu yıl Ramazan Bayramı'nda da gerçekleşemeyecek. Salgın nedeniyle ara verilen geleneksel bayramlaşmaların Haziran ayı sonunda Kurban Bayramı'nda yapılması düşünülüyor.