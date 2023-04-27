Trabzonspor'da Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen savunma oyuncusu Bruno Peres'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Bordo mavili takıma 2021-22 sezonu başında bedelsiz olarak katılan oyuncunun ayrılığıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, Brezilyalı sağ bek ile yapılan 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi. Bordo mavili takıma 3 yıllık imza atan oyuncuyla, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve her bir sezon için 500 bin Euro imza ücreti anlaşması yapılmıştı.